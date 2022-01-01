Intel Core i5 12400F против i5 10600
Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1225 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10600
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +33%
1699
1281
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +34%
12039
8984
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +22%
3525
2890
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +38%
19373
14027
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +38%
1680
1215
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +32%
8670
6581
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-12400F
|i5-10600
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|33x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|3
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Сайт Intel Core i5 10600
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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