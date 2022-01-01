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Intel Core i5 12400F против i5 10600

Intel Core i5 12400F
VS
Intel Core i5 10600
Intel Core i5 12400F
Intel Core i5 10600

Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600 and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1225 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10600
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +33%
1699
Core i5 10600
1281
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +34%
12039
Core i5 10600
8984
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +22%
3525
Core i5 10600
2890
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +38%
19373
Core i5 10600
14027
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +38%
1680
Core i5 10600
1215
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +32%
8670
Core i5 10600
6581
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и i5 10600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12400F i5-10600
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1200 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Core i5 10600
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт Intel Core i5 10600
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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