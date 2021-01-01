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Intel Core i5 12400F против i5 10600K

Intel Core i5 12400F
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 12400F
Intel Core i5 10600K

Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1643 и 1329 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +17%
12313
Core i5 10600K
10505
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12400F i5-10600K
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 41x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1000 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Core i5 10600K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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