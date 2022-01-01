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Intel Core i5 12400F против i5 11400

Intel Core i5 12400F
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 12400F
Intel Core i5 11400

Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 11400 на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1516 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +27%
1694
Core i5 11400
1333
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +25%
11987
Core i5 11400
9575
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +17%
3529
Core i5 11400
3025
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +14%
19480
Core i5 11400
17114
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +11%
1674
Core i5 11400
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +19%
8699
Core i5 11400
7309
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 17 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i5-12400F i5-11400
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1300 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Core i5 11400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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