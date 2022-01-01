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Intel Core i5 12400F против i5 11600

Intel Core i5 12400F
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i5 12400F
Intel Core i5 11600

Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +8%
12039
Core i5 11600
11143
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +6%
19373
Core i5 11600
18331
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +13%
8670
Core i5 11600
7687
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i5-12400F i5-11600
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 28x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 750
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1300 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Core i5 11600
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

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4. Core i7 12700K или Core i5 12400F
5. Core i5 12400 или Core i5 12400F
6. Core i5 10600K или Core i5 11600
7. Core i5 11600K или Core i5 11600
8. Core i7 11700K или Core i5 11600
9. Core i5 10600KF или Core i5 11600
10. Ryzen 7 5700G или Core i5 11600

Комментарии

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