Intel Core i5 12400F против i5 11600KF
Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
- Разблокированный множитель
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +9%
1699
1557
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +7%
12039
11212
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +5%
3525
3365
Passmark CPU (многоядерный)
19373
Core i5 11600KF +2%
19771
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +2%
1680
1648
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +7%
8670
8093
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-12400F
|i5-11600KF
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|39x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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