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Intel Core i5 1240P против AMD Ryzen 3 5425U

Intel Core i5 1240P
VS
AMD Ryzen 3 5425U
Intel Core i5 1240P
AMD Ryzen 3 5425U

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 3 5425U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5425U and 1240P
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i5 1240P пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1240P +22%
3404
Ryzen 3 5425U
2798
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P +96%
19101
Ryzen 3 5425U
9733
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1240P и AMD Ryzen 3 5425U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Barcelo
Номер модели i5-1240P -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.7 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1240P
1.41 терафлопс
Ryzen 3 5425U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1240P Сайт AMD Ryzen 3 5425U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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