Главная > Сравнения CPU > Core i5 1240P vs Ryzen 5 3600

Intel Core i5 1240P против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 1240P
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 1240P
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 1240P
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1581 и 1252 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (80EU)
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1240P
1141
Ryzen 5 3600 +13%
1294
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1240P
8400
Ryzen 5 3600 +12%
9434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1240P +32%
3358
Ryzen 5 3600
2552
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P +2%
18050
Ryzen 5 3600
17744
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1240P +25%
1565
Ryzen 5 3600
1251
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1240P +1%
7170
Ryzen 5 3600
7080
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1240P и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Matisse
Номер модели i5-1240P -
Сокет BGA-1744 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 1240P
1.41 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1240P Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1240P и i5 1135G7
2. Intel Core i5 1240P и i7 1185G7
3. Intel Core i5 1240P и i5 12500H
4. Intel Core i5 1240P и i5 1250P
5. Intel Core i5 1240P и i7 1255U
6. AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X
7. AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600G
8. AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i5 12400
9. AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i3 12100
10. AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 5700X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 1240P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры