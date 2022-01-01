Главная > Сравнения CPU > Core i5 1240P vs Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 1240P против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 1240P
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 1240P
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 1240P
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 48% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1556 и 1369 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1240P +14%
3404
Ryzen 5 5600H
2994
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P +11%
19101
Ryzen 5 5600H
17257
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1240P +15%
1570
Ryzen 5 5600H
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1240P +18%
7188
Ryzen 5 5600H
6087
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1240P и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Cezanne
Номер модели i5-1240P -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 20 7
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1240P
1.41 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1240P Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. Core i5 1240P и Core i5 1135G7
2. Core i5 1240P и Core i7 1185G7
3. Core i5 1240P и Core i5 12500H
4. Core i5 1240P и Core i5 1250P
5. Core i5 1240P и Core i7 1255U
6. Ryzen 5 5600H и Core i7 10750H
7. Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 5500U
8. Ryzen 5 5600H и M1 Pro
9. Ryzen 5 5600H и Ryzen 7 5700U
10. Ryzen 5 5600H и Core i5 11400H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i5 1240P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры