Главная > Сравнения CPU > Core i5 1240P vs Ryzen 7 4800H

Intel Core i5 1240P против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i5 1240P
VS
AMD Ryzen 7 4800H
Intel Core i5 1240P
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 1240P
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1581 и 1197 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1240P
8400
Ryzen 7 4800H +32%
11111
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1240P +28%
3358
Ryzen 7 4800H
2622
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P
18050
Ryzen 7 4800H +4%
18850
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1240P +32%
1565
Ryzen 7 4800H
1189
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1240P и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Zen 2
Номер модели i5-1240P -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.7 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 20 7
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1240P
1.41 терафлопс
Ryzen 7 4800H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1240P Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i5 1240P
2. Apple M1 или Intel Core i5 1240P
3. Intel Core i7 1260P или Intel Core i5 1240P
4. Intel Core i7 1250U или Intel Core i5 1240P
5. Intel Core i5 1245U или Intel Core i5 1240P
6. AMD Ryzen 7 5800H или AMD Ryzen 7 4800H
7. AMD Ryzen 7 5700U или AMD Ryzen 7 4800H
8. Apple M1 или AMD Ryzen 7 4800H
9. AMD Ryzen 7 6800H или AMD Ryzen 7 4800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800H или Intel Core i5 1240P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры