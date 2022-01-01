Intel Core i5 1240P против AMD Ryzen 7 5800U
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5800U с 8-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% ниже чем у Core i5 1240P пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1427
Cinebench R23 (многоядерный)
8157
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1240P +10%
3404
3108
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P +1%
19101
18871
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1240P +9%
1570
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1240P +10%
7188
6519
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Cezanne
|Номер модели
|i5-1240P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.7 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|19x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|512
|TMUs
|40
|32
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1240P
|Сайт AMD Ryzen 7 5800U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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