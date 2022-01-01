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Intel Core i5 1240P против AMD Ryzen 9 6900HS

Intel Core i5 1240P
VS
AMD Ryzen 9 6900HS
Intel Core i5 1240P
AMD Ryzen 9 6900HS

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HS and 1240P
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 20% ниже чем у Ryzen 9 6900HS пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P
19101
Ryzen 9 6900HS +29%
24694
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1240P
7188
Ryzen 9 6900HS +35%
9710
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1240P и AMD Ryzen 9 6900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Rembrandt
Номер модели i5-1240P -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 640 768
TMUs 40 48
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1240P
1.41 терафлопс
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1240P Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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