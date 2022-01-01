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Intel Core i5 1240P против Apple M1 Max

Intel Core i5 1240P
VS
Apple M1 Max
Intel Core i5 1240P
Apple M1 Max

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 1240P
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1556 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1240P
н/д
M1 Max
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1240P
н/д
M1 Max
12465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1240P
3404
M1 Max +14%
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P
19101
M1 Max +20%
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1240P
1570
M1 Max +14%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1240P
7188
M1 Max +78%
12762
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1240P и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-P -
Номер модели i5-1240P -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 16 10
Частота 1.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 640 4096
TMUs 40 256
ROPs 20 128
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1240P
1.41 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1240P -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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