Intel Core i5 1240P против Apple M2 Pro
Что лучше: Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Apple M2 Pro на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
81
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1589 баллов
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1495
M2 Pro +11%
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
9240
M2 Pro +61%
14898
Passmark CPU (одноядерный)
3261
Passmark CPU (многоядерный)
17376
Geekbench 5 (одноядерный)
1580
M2 Pro +25%
1975
Geekbench 5 (многоядерный)
7848
M2 Pro +85%
14531
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-1240P
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|17x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1344 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|2432
|TMUs
|40
|152
|ROPs
|20
|76
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1240P
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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