Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или i5 10500H с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.