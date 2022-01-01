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Intel Core i5 1240P против i5 10500H

Intel Core i5 1240P
VS
Intel Core i5 10500H
Intel Core i5 1240P
Intel Core i5 10500H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или i5 10500H с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500H and 1240P
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 38% ниже чем у Core i5 10500H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1581 и 1157 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 10500H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1240P +24%
8400
Core i5 10500H
6776
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1240P +29%
3358
Core i5 10500H
2599
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P +56%
18050
Core i5 10500H
11569
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1240P +36%
1565
Core i5 10500H
1154
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1240P +27%
7170
Core i5 10500H
5649
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1240P и i5 10500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Comet Lake-H
Номер модели i5-1240P i5-10500H
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.7 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 24
ROPs 20 3
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1240P
1.41 терафлопс
Core i5 10500H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1240P Сайт Intel Core i5 10500H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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