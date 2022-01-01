Intel Core i5 1240P против i5 11320H
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1240P на 1.7 ГГц или i5 11320H с 4-ядрами на 2.5-3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% ниже чем у Core i5 11320H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1556 и 1421 балл
Причины выбрать Intel Core i5 11320H
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1468
Cinebench R23 (многоядерный)
5982
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1240P +15%
3404
2967
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240P +77%
19101
10767
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1240P +10%
1570
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1240P +45%
7188
4955
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|21 июня 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Tiger Lake
|Номер модели
|i5-1240P
|i7-11320H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|1.7 ГГц
|2.5-3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|25-32x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1350 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|768
|TMUs
|40
|48
|ROPs
|20
|24
|Вычислительные блоки
|80
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1240P
|Сайт Intel Core i5 11320H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|4
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