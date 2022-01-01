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Intel Core i5 1240U против Apple M2

Intel Core i5 1240U
VS
Apple M2
Intel Core i5 1240U
Apple M2

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1240U на 1.1 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 1240U
Причины выбрать Intel Core i5 1240U
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-5200
  • На 40% ниже чем у Apple M2 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1240U
н/д
Apple M2
1570
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1240U
н/д
Apple M2
8593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1240U
н/д
Apple M2
4078
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1240U
н/д
Apple M2
14851
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1240U
н/д
Apple M2
1922
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1240U
н/д
Apple M2
8877
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1240U и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-U -
Номер модели i5-1240U -
Сокет BGA-1781 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 8
Частота 1.1 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1240U
1.41 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1240U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 -

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Комментарии

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