Intel Core i5 1240U против i5 1230U
Что лучше: Intel Core i5 1240U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 1230U на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1307
Cinebench R23 (многоядерный)
4373
Passmark CPU (одноядерный)
3113
Passmark CPU (многоядерный)
10490
Geekbench 5 (одноядерный)
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
6731
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i5-1240U
|i5-1230U
|Сокет
|BGA-1781
|BGA-1781
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|1.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|10x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1240U
|Сайт Intel Core i5 1230U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|14
|14
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