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Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i5 12450H
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i5 12450H
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1094 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 44% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H +48%
3656
Ryzen 5 5500U
2463
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +50%
19964
Ryzen 5 5500U
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H +48%
1632
Ryzen 5 5500U
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H +68%
8240
Ryzen 5 5500U
4895
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Lucienne
Номер модели i5-12450H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (48EU) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 12 7
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 12

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Комментарии

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