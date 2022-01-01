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Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 5 5625U

Intel Core i5 12450H
VS
AMD Ryzen 5 5625U
Intel Core i5 12450H
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1637 и 1417 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • На 67% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12450H +15%
1583
Ryzen 5 5625U
1372
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12450H +14%
9194
Ryzen 5 5625U
8081
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H +25%
3598
Ryzen 5 5625U
2883
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +25%
18263
Ryzen 5 5625U
14623
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H +15%
1629
Ryzen 5 5625U
1416
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H +50%
8897
Ryzen 5 5625U
5951
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и AMD Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Barcelo
Номер модели i5-12450H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics (48EU) Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 12 7
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Конкуренты

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2. Core i5 12450H или Core i7 11800H
3. Core i5 12450H или Core i5 11400H
4. Core i5 12450H или Core i5 12500H
5. Core i5 12450H или Core i9 11900H
6. Ryzen 5 5625U или Core i7 1165G7
7. Ryzen 5 5625U или Ryzen 5 5500U
8. Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5700U
9. Ryzen 5 5625U или Core i5 1235U
10. Ryzen 5 5625U или Core i7 1255U

Комментарии

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