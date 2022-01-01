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Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 5 6600HS​

Intel Core i5 12450H
VS
AMD Ryzen 5 6600HS​
Intel Core i5 12450H
AMD Ryzen 5 6600HS​

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 6600HS​ с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600HS​ and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1476 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600HS​
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и AMD Ryzen 5 6600HS​

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rembrandt
Номер модели i5-12450H -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (48EU) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 12 16
Вычислительные блоки 48 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Ryzen 5 6600HS​
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H Сайт AMD Ryzen 5 6600HS​
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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