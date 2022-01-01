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Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i5 12450H
VS
AMD Ryzen 7 4800H
Intel Core i5 12450H
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1177 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H +38%
3656
Ryzen 7 4800H
2651
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +4%
19964
Ryzen 7 4800H
19202
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H +38%
1632
Ryzen 7 4800H
1184
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H +22%
8240
Ryzen 7 4800H
6744
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i5-12450H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (48EU) Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.0 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 12 7
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Ryzen 7 4800H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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