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Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 7 6800HS

Intel Core i5 12450H
VS
AMD Ryzen 7 6800HS
Intel Core i5 12450H
AMD Ryzen 7 6800HS

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800HS and 12450H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12450H
9194
Ryzen 7 6800HS +37%
12629
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H
18263
Ryzen 7 6800HS +23%
22492
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и AMD Ryzen 7 6800HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Rembrandt
Номер модели i5-12450H -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics (48EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 384 768
TMUs 24 48
ROPs 12 32
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Ryzen 7 6800HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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