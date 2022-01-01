Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 9 5900HX
Что лучше: Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% ниже чем у Ryzen 9 5900HX пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1482
Cinebench R23 (многоядерный)
12721
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H +13%
3628
3224
Passmark CPU (многоядерный)
19227
Ryzen 9 5900HX +20%
23048
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H +7%
1627
1517
Geekbench 5 (многоядерный)
8129
Ryzen 9 5900HX +2%
8261
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Cezanne
|Номер модели
|i5-12450H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (48EU)
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (48EU)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12450H
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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