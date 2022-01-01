Что лучше: Intel Core i5 12450H на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.