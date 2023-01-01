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Intel Core i5 12450H против Apple M1 Max

Intel Core i5 12450H
VS
Apple M1 Max
Intel Core i5 12450H
Apple M1 Max

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12450H
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1785 и 1629 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12450H +3%
1584
M1 Max
1539
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12450H
9878
M1 Max +25%
12311
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H
3537
M1 Max +8%
3820
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H
18072
M1 Max +22%
22004
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H
1620
M1 Max +9%
1772
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H
8467
M1 Max +49%
12594
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M1
Номер модели i5-12450H -
Интегрированная графика UHD Graphics (48EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 8
Частота 2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 2
Потоков 4 2
Частота 1.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 10
Количество потоков 12 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 384 4096
TMUs 24 256
ROPs 12 128
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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