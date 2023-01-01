Intel Core i5 12450H против Apple M1 Max
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
56
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
74
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Max
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1785 и 1629 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12450H +3%
1584
1539
Cinebench R23 (многоядерный)
9878
M1 Max +25%
12311
Passmark CPU (одноядерный)
3537
M1 Max +8%
3820
Passmark CPU (многоядерный)
18072
M1 Max +22%
22004
Geekbench 5 (одноядерный)
1620
M1 Max +9%
1772
Geekbench 5 (многоядерный)
8467
M1 Max +49%
12594
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|7 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M1
|Номер модели
|i5-12450H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|4
|2
|Частота
|1.5 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|4096
|TMUs
|24
|256
|ROPs
|12
|128
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12450H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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