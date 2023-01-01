Intel Core i5 12450H против Apple M2 Pro
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1629 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1594
M2 Pro +5%
1676
Cinebench R23 (многоядерный)
9970
M2 Pro +51%
15056
Passmark CPU (одноядерный)
3585
M2 Pro +16%
4161
Passmark CPU (многоядерный)
18111
M2 Pro +46%
26491
Geekbench 5 (одноядерный)
1636
M2 Pro +23%
2013
Geekbench 5 (многоядерный)
8562
M2 Pro +76%
15059
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|17 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-12450H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|2432
|TMUs
|24
|152
|ROPs
|12
|76
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12450H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1