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Intel Core i5 12450H против Apple M2 Pro

Intel Core i5 12450H
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i5 12450H
Apple M2 Pro

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1629 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12450H
1594
M2 Pro +5%
1676
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12450H
9970
M2 Pro +51%
15056
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H
3585
M2 Pro +16%
4161
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H
18111
M2 Pro +46%
26491
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H
1636
M2 Pro +23%
2013
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H
8562
M2 Pro +76%
15059
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i5-12450H -
Интегрированная графика UHD Graphics (48EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 8
Частота 2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 1.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 384 2432
TMUs 24 152
ROPs 12 76
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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