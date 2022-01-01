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Intel Core i5 12450H против i5 11260H

Intel Core i5 12450H
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i5 12450H
Intel Core i5 11260H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1371 балл
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +28%
19227
Core i5 11260H
15067
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake H45
Номер модели i5-12450H i5-11260H
Сокет BGA-1744 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (48EU) UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.0 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 21-26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 384 128
TMUs 24 16
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Core i5 11260H
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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