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Intel Core i5 12450H против i5 11300H

Intel Core i5 12450H
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i5 12450H
Intel Core i5 11300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1393 балла
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • На 22% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +79%
19964
Core i5 11300H
11124
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake H35
Номер модели i5-12450H i5-11300H
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (48EU) Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.0 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 26-31x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 384 640
TMUs 24 40
ROPs 12 20
Вычислительные блоки 48 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Core i5 11300H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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5. Intel Core i5 12450H или AMD Ryzen 7 6800H
6. Intel Core i5 11300H или Intel Core i7 10750H
7. Intel Core i5 11300H или Intel Core i5 10300H
8. Intel Core i5 11300H или Intel Core i5 1135G7
9. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 5 5600H
10. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 7 5700U

Комментарии

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