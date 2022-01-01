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Intel Core i5 12450H против i5 1235U

Intel Core i5 12450H
VS
Intel Core i5 1235U
Intel Core i5 12450H
Intel Core i5 1235U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1235U and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • На 67% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12450H +82%
9194
Core i5 1235U
5042
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +35%
18263
Core i5 1235U
13532
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H +47%
8897
Core i5 1235U
6045
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и i5 1235U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-U
Номер модели i5-12450H i5-1235U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics (48EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 12 12
Частота 2.0 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 13x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 384 640
TMUs 24 40
ROPs 12 20
Вычислительные блоки 48 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Core i5 1235U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H Сайт Intel Core i5 1235U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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