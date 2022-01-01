Intel Core i5 12450H против i5 1235U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
- На 67% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12450H +8%
1583
1460
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12450H +82%
9194
5042
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H +6%
3598
3394
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +35%
18263
13532
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H +3%
1629
1588
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H +47%
8897
6045
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i5-12450H
|i5-1235U
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.0 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|13x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|640
|TMUs
|24
|40
|ROPs
|12
|20
|Вычислительные блоки
|48
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12450H
|Сайт Intel Core i5 1235U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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