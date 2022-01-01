Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1245U на 1.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.