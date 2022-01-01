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Intel Core i5 1245U против Apple M1

Intel Core i5 1245U
VS
Apple M1
Intel Core i5 1245U
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1245U на 1.6 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1245U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1245U
Причины выбрать Intel Core i5 1245U
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 7% ниже чем у Core i5 1245U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1570 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1245U
н/д
Apple M1
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1245U
н/д
Apple M1
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1245U
3411
Apple M1 +11%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1245U
11981
Apple M1 +24%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1245U
1574
Apple M1 +11%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1245U
5423
Apple M1 +84%
9984
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1245U и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-U Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-1245U -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 8
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1245U
1.41 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1245U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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