Intel Core i5 1245U против i3 1220P
Что лучше: Intel Core i5 1245U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i3 1220P на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1245U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1245U
- На 46% ниже чем у Core i3 1220P пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3367
Core i3 1220P +3%
3462
Passmark CPU (многоядерный)
11841
Core i3 1220P +53%
18159
Geekbench 5 (одноядерный)
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
5378
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i5-1245U
|i3-1220P
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|UHD Graphics (64EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|1.6 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|15x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|20-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|512
|TMUs
|40
|32
|ROPs
|20
|16
|Вычислительные блоки
|80
|64
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1245U
|Сайт Intel Core i3 1220P
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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