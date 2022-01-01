Главная > Сравнения CPU > Core i5 1245U vs Core i3 1220P

Intel Core i5 1245U против i3 1220P

Intel Core i5 1245U
VS
Intel Core i3 1220P
Intel Core i5 1245U
Intel Core i3 1220P

Что лучше: Intel Core i5 1245U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i3 1220P на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1245U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1220P and 1245U
Причины выбрать Intel Core i5 1245U
  • На 46% ниже чем у Core i3 1220P пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1245U
11841
Core i3 1220P +53%
18159
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1245U и i3 1220P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-P
Номер модели i5-1245U i3-1220P
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 12
Частота 1.6 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 15x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 20-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 64
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1245U
1.41 терафлопс
Core i3 1220P
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1245U Сайт Intel Core i3 1220P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1245U против Intel Core i7 1260P
2. Intel Core i5 1245U против Intel Core i5 1250P
3. Intel Core i5 1245U против Intel Core i5 1240P
4. Intel Core i5 1245U против Intel Core i7 1250U
5. Intel Core i5 1245U против Intel Core i7 1255U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1220P или i5 1245U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры