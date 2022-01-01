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Intel Core i5 12500 против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i5 12500
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Intel Core i5 12500
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 84% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 951 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +70%
1816
Ryzen 5 3400G
1071
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +171%
13059
Ryzen 5 3400G
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +59%
3791
Ryzen 5 3400G
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +117%
20319
Ryzen 5 3400G
9380
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +131%
8824
Ryzen 5 3400G
3817
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Picasso
Номер модели i5-12500 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 11
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 704
TMUs 16 44
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 11
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Ryzen 5 3400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 8

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Комментарии

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