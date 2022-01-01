Intel Core i5 12500 против AMD Ryzen 5 3400G
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 84% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 951 балл
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +70%
1816
1071
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +171%
13059
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +59%
3791
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +117%
20319
9380
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +85%
1766
955
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +131%
8824
3817
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Picasso
|Номер модели
|i5-12500
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.0 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 11
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|704
|TMUs
|16
|44
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|11
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|8
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