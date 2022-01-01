Главная > Сравнения CPU > Core i5 12500 vs Ryzen 5 5600X

Intel Core i5 12500 против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5 12500
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i5 12500
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +17%
1815
Ryzen 5 5600X
1546
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +10%
13087
Ryzen 5 5600X
11903
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +12%
3783
Ryzen 5 5600X
3384
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500
20426
Ryzen 5 5600X +9%
22165
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i5-12500 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Intel Core i5 12500 vs AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i5 12500 vs AMD Ryzen 5 5600G
3. Intel Core i5 12500 vs Intel Core i5 12400F
4. Intel Core i5 12500 vs Intel Core i5 11500
5. Intel Core i5 12500 vs AMD Ryzen 5 5500
6. AMD Ryzen 5 5600X vs Apple M1 Max
7. AMD Ryzen 5 5600X vs Intel Core i7 10700K
8. AMD Ryzen 5 5600X vs Intel Core i5 10600
9. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 7 5800X
10. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 5 3600X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 12500?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры