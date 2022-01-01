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Intel Core i5 12500 против AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5 12500
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Intel Core i5 12500
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 6.8 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2145 и 1752 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500
12598
Ryzen 5 7600X +21%
15259
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500
3781
Ryzen 5 7600X +11%
4193
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500
20388
Ryzen 5 7600X +40%
28629
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500
1759
Ryzen 5 7600X +23%
2157
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500
8755
Ryzen 5 7600X +31%
11474
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raphael
Номер модели i5-12500 -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.0 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 47x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Ryzen 5 7600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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