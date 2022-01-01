Главная > Сравнения CPU > Core i5 12500 vs Ryzen 7 3700X

Intel Core i5 12500 против AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5 12500
VS
AMD Ryzen 7 3700X
Intel Core i5 12500
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1294 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +34%
1816
Ryzen 7 3700X
1351
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +7%
13059
Ryzen 7 3700X
12240
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +41%
3791
Ryzen 7 3700X
2687
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500
20319
Ryzen 7 3700X +13%
22931
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +36%
1766
Ryzen 7 3700X
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i5-12500 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Ryzen 7 3700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i5 12500 против Ryzen 5 3600
2. Core i5 12500 против Core i7 11700
3. Core i5 12500 против Core i5 12400
4. Core i5 12500 против Core i5 11500
5. Core i5 12500 против Ryzen 5 5500
6. Ryzen 7 3700X против Ryzen 7 5800X
7. Ryzen 7 3700X против M1 Pro
8. Ryzen 7 3700X против Ryzen 9 5900X
9. Ryzen 7 3700X против Apple M1
10. Ryzen 7 3700X против Core i5 12600K

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5 12500?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры