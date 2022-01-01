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Intel Core i5 12500 против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i5 12500
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i5 12500
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1178 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 62% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +44%
1816
Ryzen 7 5700U
1265
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +44%
13059
Ryzen 7 5700U
9051
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +44%
3791
Ryzen 7 5700U
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +25%
20319
Ryzen 7 5700U
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +49%
1766
Ryzen 7 5700U
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +41%
8824
Ryzen 7 5700U
6243
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Lucienne
Номер модели i5-12500 -
Сокет LGA-1700 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.0 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 18x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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