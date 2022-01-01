Главная > Сравнения CPU > Core i5 12500 vs Ryzen 7 5700X

Intel Core i5 12500 против AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i5 12500
VS
AMD Ryzen 7 5700X
Intel Core i5 12500
AMD Ryzen 7 5700X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5700X с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700X and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +18%
1816
Ryzen 7 5700X
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500
13059
Ryzen 7 5700X +10%
14321
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500
8824
Ryzen 7 5700X +16%
10235
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и AMD Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 3
Номер модели i5-12500 Vermeer
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.0 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 12500 или Ryzen 5 3600
2. Core i5 12500 или Core i7 11700
3. Core i5 12500 или Core i5 12400
4. Core i5 12500 или Core i5 11500
5. Core i5 12500 или Ryzen 5 5500
6. Ryzen 7 5700X или Ryzen 7 3700X
7. Ryzen 7 5700X или Ryzen 7 5800X
8. Ryzen 7 5700X или Ryzen 9 3900X
9. Ryzen 7 5700X или Core i7 12700K
10. Ryzen 7 5700X или Core i5 12600KF

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700X или Intel Core i5 12500?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры