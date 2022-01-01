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Intel Core i5 12500 против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5 12500
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i5 12500
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +13%
1816
Ryzen 7 5800X
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500
13059
Ryzen 7 5800X +19%
15489
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500
20319
Ryzen 7 5800X +41%
28607
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500
8824
Ryzen 7 5800X +21%
10670
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i5-12500 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.0 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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