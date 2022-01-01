Intel Core i5 12500 против AMD Ryzen 9 5900HS
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1456 баллов
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
- На 46% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +22%
1816
1483
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +2%
13059
12809
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +17%
3791
3230
Passmark CPU (многоядерный)
20319
Ryzen 9 5900HS +10%
22389
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +20%
1766
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +20%
8824
7374
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i5-12500
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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