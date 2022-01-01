Intel Core i5 12500 против i3 12100F
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- На 11% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +11%
1816
1635
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +55%
13059
8449
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +7%
3791
3557
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +39%
20319
14614
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +5%
1766
1687
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +36%
8824
6512
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-12500
|i3-12100F
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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