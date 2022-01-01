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Intel Core i5 12500 против i5 10300H

Intel Core i5 12500
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или ноутбучный i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1123 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • На 31% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +62%
1816
Core i5 10300H
1124
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +168%
13059
Core i5 10300H
4873
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +45%
3791
Core i5 10300H
2623
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +131%
20319
Core i5 10300H
8779
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +57%
1766
Core i5 10300H
1127
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +123%
8824
Core i5 10300H
3953
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 2 апреля 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake-H
Номер модели i5-12500 i5-10300H
Сокет LGA-1700 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.0 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Core i5 10300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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