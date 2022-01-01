Intel Core i5 12500 против i5 10500T
Что лучше: Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1703 и 1026 баллов
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- На 46% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +69%
1808
1067
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +69%
12483
7367
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +61%
3732
2319
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +96%
20239
10319
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +66%
1688
1016
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +81%
8602
4744
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-12500
|i5-10500T
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|® UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|23x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|25-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel® UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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