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Intel Core i5 12500 против i5 11260H

Intel Core i5 12500
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 11260H

Что лучше: десктопный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или ноутбучный i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1371 балл
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • На 31% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +30%
1816
Core i5 11260H
1396
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +45%
13059
Core i5 11260H
8995
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +28%
3791
Core i5 11260H
2961
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +34%
20319
Core i5 11260H
15114
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +28%
1766
Core i5 11260H
1375
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +48%
8824
Core i5 11260H
5964
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 11 мая 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Tiger Lake H45
Номер модели i5-12500 i5-11260H
Сокет LGA-1700 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.0 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 21-26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Core i5 11260H
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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