Что лучше: десктопный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или ноутбучный i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.