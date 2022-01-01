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Intel Core i5 12500 против i5 1135G7

Intel Core i5 12500
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц или ноутбучный i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1703 и 1313 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • На 57% ниже чем у Core i5 12500 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +35%
1808
Core i5 1135G7
1336
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +149%
12483
Core i5 1135G7
5018
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +38%
3732
Core i5 1135G7
2711
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +102%
20239
Core i5 1135G7
10026
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +29%
1688
Core i5 1135G7
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +87%
8602
Core i5 1135G7
4595
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Tiger Lake UP3
Номер модели i5-12500 i5-1135G7
Сокет LGA-1700 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 9-24x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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