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Intel Core i5 12500 против i5 11400F

Intel Core i5 12500
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 11400F

Что лучше: Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1512 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +36%
1816
Core i5 11400F
1340
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +28%
13059
Core i5 11400F
10235
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +25%
3791
Core i5 11400F
3042
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +17%
20319
Core i5 11400F
17371
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +16%
1766
Core i5 11400F
1517
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +24%
8824
Core i5 11400F
7144
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i5-12500 i5-11400F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Core i5 11400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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