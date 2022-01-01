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Intel Core i5 12500 против i5 11500

Intel Core i5 12500
VS
Intel Core i5 11500
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 11500

Что лучше: Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11500 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500 and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1545 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +22%
1815
Core i5 11500
1493
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +32%
13087
Core i5 11500
9897
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +19%
3783
Core i5 11500
3180
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +16%
20426
Core i5 11500
17629
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +14%
1764
Core i5 11500
1552
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +20%
8748
Core i5 11500
7319
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и i5 11500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i5-12500 i5-11500
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.0 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 27x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Core i5 11500
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт Intel Core i5 11500
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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