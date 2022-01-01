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Intel Core i5 12500 против i5 11600KF

Intel Core i5 12500
VS
Intel Core i5 11600KF
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 11600KF

Что лучше: Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600KF and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
  • Разблокированный множитель
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +12%
12483
Core i5 11600KF
11185
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +4%
20239
Core i5 11600KF
19554
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и i5 11600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i5-12500 i5-11600KF
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.0 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 39x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Core i5 11600KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт Intel Core i5 11600KF
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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5. Core i5 12500 или Ryzen 5 5500
6. Core i5 11600KF или Core i5 12400
7. Core i5 11600KF или Core i5 11600K

Комментарии

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