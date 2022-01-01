Intel Core i5 12500 против i5 11600KF
Что лучше: Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
- Разблокированный множитель
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +16%
1808
1559
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +12%
12483
11185
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +12%
3732
3326
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +4%
20239
19554
Geekbench 5 (одноядерный)
1688
Core i5 11600KF +3%
1734
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +6%
8602
8117
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-12500
|i5-11600KF
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|39x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12500
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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