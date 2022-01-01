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Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 12500H
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 12500H
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1665 и 1256 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +32%
1722
Ryzen 5 3600
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +55%
14751
Ryzen 5 3600
9546
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H +32%
1670
Ryzen 5 3600
1265
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +44%
10513
Ryzen 5 3600
7317
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Matisse
Номер модели i5-12500H -
Сокет BGA-1744 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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