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Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 5 5625U

Intel Core i5 12500H
VS
AMD Ryzen 5 5625U
Intel Core i5 12500H
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1417 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • На 67% ниже чем у Core i5 12500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500H +23%
1685
Ryzen 5 5625U
1372
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +50%
12157
Ryzen 5 5625U
8081
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500H +23%
3550
Ryzen 5 5625U
2883
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +47%
21549
Ryzen 5 5625U
14623
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500H +14%
1617
Ryzen 5 5625U
1416
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +72%
10215
Ryzen 5 5625U
5951
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и AMD Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Barcelo
Номер модели i5-12500H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 20 7
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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